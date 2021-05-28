ما الذي أراده الأسد من الانتخابات ونسبة الـ 95 بالمئة؟

2021/05/28 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما كان متوقعا، فاز رئيس النظام السوري بشار الأسد، بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات، في انتخابات اعتبرها مراقبون "مسرحية" لن تمنح الأسد "قبولا وشرعية دولية".

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