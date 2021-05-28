"اعتداء جنسي".. كشف السر وراء فسخ "نايكي" عقدها مع نيمار

2021/05/28 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت "نايكي" الانفصال عن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، العام الماضي، بعد أن فتحت الشركة تحقيقا بشأن "اعتداء جنسي" من مهاجم باريس سان جيرمان على موظفة بالشركة.

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