2021/05/28 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حان الوقت بعد عشرات السنين من تجارب مايسمى بالشريعة الإسلامية أن نقيّم (بتشديد الياء) هل كانت هذه التجارب مفيدة للبشر أم كانت وبالاً عليهم لم يأتِ إلا بكوارث وبشاعات تم تنفيذها باسم الدين وتطبيق الحدود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشريعة الإسلامية في الميزان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشريعة الإسلامية في الميزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).