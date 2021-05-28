ألا يمكن انتقاد إسرائيل من دون إيذاء اليهود؟

2021/05/28 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو الحد الفاصل بين انتقاد إسرائيل وبين معاداة السامية؟ وكيف يمكن لأي إعلامي أو سياسي أو حتى شخص عادي أن يتناول القضية الفلسطينية وينتقد ما تقوم به إسرائيل من ممارسات، من دون أن يتحول هذا النقد إلى دعامة لأولئك الذين يكرهون اليهود أيديولوجيا أو يتبنون آراء عنصرية تجاههم والتي في الغالب تقود إلى تعريضهم للأذى؟

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