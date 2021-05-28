2021/05/28 | 06:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي يطالب أكثر من 1000 فنان ومثقف كندي بفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل.بيان لفنانين وثقافيين كنديين لدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري والحصار والاستعمار والفصل العنصري ---------------"نحن، الفنانون والعاملون الثقافيون الكنديون الموقعون أدناه، ندعم الشعب الفلسطيني في نضاله لمدة سبعة عقود من أجل الحرية والتحرر وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.



ندعو الحكومة ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان أكثر من 1000 فنان ومثقف كندي بالضد من إسرائيل - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان أكثر من 1000 فنان ومثقف كندي بالضد من إسرائيل - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).