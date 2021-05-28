2021/05/28 | 06:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_سالم_مرجين أن المشكلات والأزمات التي تواجه المجتمع العربي بحاجة إلى ماسة التدبر والتفكير من خلال إعمال العقل والخيال، فكل مشكلة أو أزمة باقية؛ طالما بقيت الأسباب التي أدت إلى تلك المشكلة أو الأزمة، ومن ثم لابد من تحديد الآتي: • ماذا يريد المجتمع؟ • وما هي الخطة للوصول إلى المطلوب؟ وتأتي الإجابات والمعالجات المطلوبة من خلال الصبر والتدبر والتفكير والنفاذ من السطح إلى الأعماق، ومن ثم سوف تفشل الحلو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقة بين طرح الأفكار واستمرار المشكلات والأزمات في المجتمع العربي - حسين سالم مرجين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقة بين طرح الأفكار واستمرار المشكلات والأزمات في المجتمع العربي - حسين سالم مرجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).