دراسة: مليار مدخن حول العالم.. أغلبهم من هذه الدول

2021/05/28 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن عدد المدخنين في العالم ارتفع إلى مستوى قياسي وصل لـ 1.1 مليار إنسان، حيث أدت هذه العادة الضارة إلى وفاة 8 ملايين شخص عام 2019.

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