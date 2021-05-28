"عرض بيع طفل على فيسبوك".. الشرطة المصرية تقبض على مسجل خطر

2021/05/28 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير أخبارية محلية، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية المختصة في مصر تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين الجنائيين والذي عرض طفله للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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