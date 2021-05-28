من الذي كتب التاريخ؟ - حسن مدن

2021/05/28 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تحكي رواية "تاريخ حصار لشبونة" لمؤلفها، خوسيه سارماجو، والتي ترجمها إلى العربية سيد عبد الخالق عن مصحح بروفات، أو من نسميه بالمدقق اللغوي، يخترق المألوف، فيقوم بتعديل حادثة من حوادث التاريخ في كتابٍ يُصححهُ، إذ يقرر وفقاً لترتيب الأحداث وطبيعتها وقراءته الخاصة لها، أن الصليبيين لم يساعدوا البرتغاليين في احتلال لشبونة واستردادها من أيدي المسلمين المغاربة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر .بين ......





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