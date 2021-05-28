2021/05/28 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الجمعة، رسالة عاجلة الى الحكومة بشأن شح المياه في البلاد.وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قلة المياه من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية توجه رسالة عاجلة للحكومة بشأن شح المياه المركز الخبري الوطني.

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