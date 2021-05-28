الجائحة تفتك بحصيلة كبيرة.. قائمة بأكثر الدول تضرراً من الفيروس القاتل

2021/05/28 | 09:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح، وقد خلف حتى الآن أكثر من 3 ملايين و507 آلاف حالة وفاة حول العالم، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 169 مليون شخص.

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وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 593 ألف شخص، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 33.2 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات حصد فيروس كورونا أرواح نحو 457 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات 16.3 مليون إصابة، تليها الهند بحصيلة وفيات تجاوزت 315 ألف حالة وفاة، و27.3 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة توفي أكثر 222 ألف شخص، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 2.4 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، المرتبة الخامسة عالميا، وحصد الوباء فيها أرواح أكثر من 128 ألف شخص، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 4.5 مليون.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة، حيث تسبب تفشي الوباء في وفاة نحو 126 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من 4.2 مليون إصابة حتى الآن، تليها روسيا التي تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 120 ألف حالة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها أكثر من 5 ملايين و30 ألف إصابة.

وفي فرنسا التي تحتل المرتبة الثامنة من حيث الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 110 آلاف شخص، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من 5.7 مليون إصابة.

وفي ألمانيا التي تحتل المرتبة التاسعة ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 88 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 3.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها كولومبيا في المرتبة العاشرة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و320 ألف إصابة.

المصدر: جونز هوبكنز

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