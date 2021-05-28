2021/05/28 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية شنّت حملة من المضايقات والانتهاكات ضد عائلات الأشخاص الذين قتلوا في حادث إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة ركاب أوكرانية 752 في يناير 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيومان رايتس ووتش: إيران تشن حملة مضايقات ضد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيومان رايتس ووتش: إيران تشن حملة مضايقات ضد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).