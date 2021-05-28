قائمة بأكثر الدول تضرراً من الجائحة.. ما موقع العراق؟

2021/05/28 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح، وقد خلف حتى الآن أكثر من 3 ملايين و507 آلاف حالة وفاة حول العالم، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة بأكثر الدول تضرراً من الجائحة..



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