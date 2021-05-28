سؤال من امرأة - سمير الأمير

2021/05/28 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_الأمير شعر/ لينا لاثروب*هل تدرك حين تطلب منى قلبى وحياتى وجمال عشقى أنك تطلب أغلى ما صنعه الله؟هكذا ببساطة كما يطلب الطفل " لعبة"تطلب ما مات من أجله الآخرون بنزقك الطفولى الطائشوكما لو أنك تكتب لى درس واجباتى بصلف الرجولة؟قف خارج أسوار روحى لأستجوبك جيدا يا من تصر دائما على تناول لحم غذائك ساخناوعلى رتق كل قمصانك وجواربكأنا أيضا مصممة على أن يكون قلبك ص ......





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