ابو ريشية يعيد أزمة التوجه لإنشاء إقليم للواجهة.. ويستذكر حادثة تطويق مكتب الكاظمي

2021/05/28 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر رئيس مؤتمر "صحوة العراق"احمد ابو ريشة، الجمعة، ان ما حدث من تطويق مكتب القائد العام للقوات المسلحة من قبل عناصر مجهولة هو عمل مهين للدولة، موضحا ان شراكة الحكم اصبحت مستحيلة.

وقال ابو ريشة في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (28 أيار 2021)، انه "طيلة النهار وانا ابحث عن تفسير لحادثة الامس ولم اجد مايبرر القيام بتطويق مكتب القائد العام للقوات المسلحة م قبل عناصر تدعي انها ترتبط بالقائد العام"، موضحا انها "تهين الدولة بسلاح وعجلات ورواتب الدولة".

واضاف، ان "شراكة الحكم اصبحت مستحيلة بوجود هذه الميلشيلا المستمرة بالتجاوز على هيبة الدولة"، شاكرا "لجنة كتاب الدستورالتي وضعت فقرة الاقاليم لانها هي الحل لاحترام مكونات البلد التي تحترم وطنها وسمعته".

وختم ابو ريشة بالقول، "الاقاليم – احترام للنفس والدم ومستقبل الاجيال".





N.A

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