دراسة تؤشر ارتفاعا غير مسبوق لأعداد المدخنين حول العالم: نصفهم سيموتون

2021/05/28 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أشرت دراسة جديدة إلى ارتفاع عدد المدخنين في العالم إلى مستوى قياسي وصل لـ 1.1 مليار إنسان.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، ان "الحكومات بحاجة إلى التركيز للحد ظاهرة التدخين بين الشباب، حيث أن 89 في المئة من المدخنين الجدد كانوا مدمنين بحلول سن 25 عاما، لكن من غير المرجح أن يبدأوا بعد ذلك العمر.

وفقا للدراسة التي شملت 204 دولة، لم تحرز نصف الدول أي تقدم في وقف تجاه الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما للتدخين، وكان متوسط العمر الذي يبدأ فيه الشخص 19 عاما، عندما يكون ذلك قانونيا في معظم الدول.

وتشكل 10 دول فقط ثلثي السكان المدخنين في العالم وهي الصين، الهند، إندونيسيا، الولايات المتحدة، روسيا، بنغلاديش، اليابان، تركيا، فيتنام والفلبين.

أظهرت الدراسات السابقة أن نصف المدخنين على المدى الطويل على الأقل سيموتون لأسباب مرتبطة مباشرة بالتدخين، وأن متوسط العمر المتوقع للمدخنين أقل بعشر سنوات من أولئك الذين لم يدخنوا مطلقا.

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