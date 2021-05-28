وزير الخارجية الباكستاني يصل اليوم إلى بغداد

2021/05/28 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يصل وزير الخارجية الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إلى بغداد في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائية مع العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي، سيصل اليوم إلى بغداد وسيلتقي فخامة رئيس الجمهوريّة برهم صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والسيّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وعددٍ من السادة المسؤولين، لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون الثنائيِّ بين بغداد وإسلام آباد".

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