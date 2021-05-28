اليوم.. وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد

2021/05/28 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يصل وزير الخارجيّة الباكستانيّ، مخدوم شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، الى العاصمة بعداد في زيارة رسمية.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “يصل […]

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وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد المركز الخبري الوطني.

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