مصرف الرافدين يعلن إطلاق دفعات جديدة من الرواتب

2021/05/28 | 09:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيار 2021)، إن "على المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة وذلك بعد وصول رسائل نصية تخطرهم باستلام ورفع الراتب".

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