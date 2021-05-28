2021/05/28 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية والمقربة من نادي برشلونة أن إقالة الهولندي، دونالد كومان، مدرب "البلوغرانا" الحالي ستكون أمرا صعبا لأنه سيترتب على النادي مبالغ طائلة في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

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