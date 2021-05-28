قائمة بأكثر عشر دول تضرراً من وباء كورونا

2021/05/28 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خلف وباء كورونا حتى الآن أكثر من 3 ملايين و507 آلاف حالة وفاة حول العالم، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 169 مليون شخص، بحسب احصائية لجامعة جونز هوبكنز البحثية.وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 593 […]

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