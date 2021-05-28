2021/05/28 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الهجرة، اليوم الجمعة، دورها الاساسي بشأن اعادة النازحين من مخيم الهول.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” 94 عائلة نازحة وبواقع 383 فرداً اغلبهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة توضح دورها في ملف مخيم الهول المركز الخبري الوطني.

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