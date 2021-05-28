قوباد طالباني: فيلم 09 نتاج كوردي وطني

2021/05/28 | 09:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، بالفيلم الكوردي 09، داعيا الجميع الى دعم الفيلم وذلك بالذهاب لمشاهدته.

جاء ذلك خلال كلمة لقوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان بعد مشاهدته لفيلم 09 في اربيل وبحضور عدد من الدبلوماسيين والسياسيين، واصفا الفيلم بالنتاج الوطني.

واعرب طالباني عن سروره بوجود عدد من السينمائيين المتمكنين الذي يخطون خطوات واثقة وقوية نحو صناعة وتأسيس سينما مهنية، معربا عن فخره بحضوره مع عدد من الدبلوماسيين الاجانب لمشاهدة فيلم 09 في اربيل ، والذي هو نتاج كوردي وطني، على حد وصفه.

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى، ان الفيلم جميل وملفت للنظر، مشيرا الى انه لو اردنا ان ندعم الفيلم، يجب علينا ان نذهب لمشاهدته.

PUKmedia خاص

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