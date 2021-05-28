العبادي يعلق على إرسال فريق أممي للمراقبة ويعلن موقفه من دعوات تأجيل الانتخابات

2021/05/28 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، الجمعة، موقفه من تأجيل الانتخابات المقبلة، فيما بحث ممثلة الامين العام للامم المتحدة المراقبة الاممية.

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وذكر المكتب الإعلامي للنصر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 ايار 2021)، ان "حيدر العبادي استقبل في مكتبه، ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، وشهد اللقاء ، مناقشة الاوضاع التي يشهدها البلد ، وعمل بعثة الامم المتحدة في العراق ، وبرامجها المستقبلية ، اضافة الى الانتخابات المبكرة، والمراقبة الاممية عليها".

واضاف البيان ان "العبادي رحب، بقرار مجلس الامن المتضمن ارسال فريق اممي لمراقبة الانتخابات وفق السيادة العراقية، مؤكدا اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وان تتوفر الاجواء التي تمهد لانتخابات نزيهة لا يتم فيها ممارسة الضغوط ، وتزوير ارادة الناخب".

واشار الى ان "البلد يمر بتحديات عديدة ويجب ان تكون هناك معالجات حقيقية لهذه التحديات وفق خطط مُعدة"، مشددا في الوقت ذاته الى "ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة واحترام المؤسسات فالبلد بحاجة للاستقرار من اجل اعماره وتقديم الخدمات لابنائه".

واكد العبادي ان "الانتخابات المبكرة مهمة جدا في تصحيح العديد من المسارات الخاطئة، وتمتين ثقة الناس بالعملية السياسية، وعلى بعثة الامم المتحدة المساهمة الفعلية بالمراقبة على الانتخابات لتطمين المواطنين على حماية اصواتهم من التلاعب وبالتالي تشجيعهم للادلاء باصواتهم".

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