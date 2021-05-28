2021/05/28 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثيين سلطات في اليمن بعدم استخدام السجناء المعتقلين تعسفيا كـ"قطع الشطرنج "في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا، ناقلة شهادات مؤلمة لتعرض بعض الصحفيين لتعذيب عنيف في المعتقلات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قيدوني وأروني مكان دفني".. منظمة العفو الدولية توثق شهادات مروعة لانتهاكات الحوثيين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قيدوني وأروني مكان دفني".. منظمة العفو الدولية توثق شهادات مروعة لانتهاكات الحوثيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).