بيان غاضب من واشنطن حول أحداث العراق.. ماذا قالت عن 'الميليشيات والبلطجية'؟

2021/05/28 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ابدت وزارة الخارجية الأمريكية، غضبها من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات و"العنف الوحشي".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، الجمعة (28 أيار 2021)، إن الولايات المتحدة غاضبة من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات والعنف الوحشي".

وأضاف البيان، "إننا نرحب بكل جهد من قبل الحكومة لمحاسبة الميليشيات والبلطجية والجماعات الأهلية على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون".

وذكرت مصادر أمنية وطبية ان شخصا قتل وأصيب عدد آخر يوم الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.

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