لجنة نيابية توجه رسالة للحكومة بشأن إيران وتركيا وتدعو لحملة مكثفة لحفر الابار

2021/05/28 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الجمعة، لحملة حكومية مكثفة لحفر الابار لتوفير المياه للاراضي الزراعية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قلة المياه من دولتي المنبع والروافد تركيا وايران وعدم التزامهما بحصة العراق بدأت بوادرها وبشكل واضح في مناطق زراعية متعددة".واضاف أن "الكثير من اهالي المناطق الزراعية وخاصة التي تعتمد على مياه نهر دجلة وروافده في ازمة كبيرة ادت الى جفاف واضح وعدم القدرة على توفير المياه اللازمة لسقي أراضيهم".واوضح أن على "الحكومة والجهات المعنية سرعة البدء بحفر الابار لتوفير المياه للسقي في ظل ماتعانيه اغلب الاراضي الزراعية من قلة المياه والتي ستؤثر وبشكل كبير على المساحات الزراعية والمستصلحة والتي ستؤدي لقلة الانتاج المحلي".

وشدد الشمري على "ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها ان كان في الشق المتعلق بالتواصل مع الدولتين تركيا وايران لتوفير حصة العراق والقيام بحملة وطنية لحفر الابار لتوفير المياه من اجل عدم تاثر الموسم الزراعي واستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي من اغلب المنتجات الزراعية".

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