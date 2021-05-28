استعداد عراقي لوديّة الفيحاء وتطلع نيبالي لـ”لاستفادة فنيًا ونفسيًا من ملاقاة أحد كبار القارة الاسيوية”

2021/05/28 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يتطلع المنتخب النيبالي بشغف لملاقاة المنتخب الوطني العراقي يوم غد السبت، في مباراة ودية على ملعب الفيحاء في البصرة ضمن الاستعدادات للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم والأمم الاسيوية.

وعبر مدرب المنتخب النيبالي، الكويتي عبدالله المطيري، عن اهتمام فريقه بالفائدة الفنية المتحققة وكسر حاجز الرهبة لدى لاعبيه، وهم يلاقون المنتخب العراقي أحد كبار القارة الأسيوية، بحسب وصفه.

من جانب آخر، تعهد لاعبو المنتخب الوطني العراقي بتقديم أداء أفضل أمام النيبال، بعد الاداء الذي وصف بدون المستوى المطلوب للاعبي المنتخب في مباراتهم الودية أمام طاجاكستان والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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