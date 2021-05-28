القبض على متهمين بجرائم القتل وترويج المخدرات في واسط والبصرة

2021/05/28 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بجرائم القتل وترويج المخدرات في محافظتي واسط والبصرة.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في واسط تمكنت من القاء القبض على متهم صادر بحقه امر القبض وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات في مدينة الحي، بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وادوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة".

واضاف البيان، انه "في عملية امنية اخرى تمكنت مفارز ذات القسم من القبض على متهم صادر بحقه امر قبض وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء الحي جنوب محافظة واسط".

وتابع ان "مفارز مركز شرطة القرنة في محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين قضائيا وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقية".

واردف البيان انه " تمت بإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما".

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