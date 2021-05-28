تعيين 30 موظفا لصحة خورماتو

2021/05/28 | 10:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير قطاع رزكاري الصحي في قضاء خورماتو عن تعين 30 موظفا من خلال الحكومة المركزية لمستشفيات القضاء.

وقال الدكتور كامل جميل في تصريح خاص لـ PUKmedia: ناشدنا في الاونة الأخيرة الجهات ذات العلاقة منها رئاسة صحة صلاح الدين لأجل تعيين عددا من خريجي الأقسام الطبية في خورماتو بهدف سد النقص الخاص لمستشفيات القضاء ورفعت أسماء المتقدمين وتمت حصول موافقة وزارة الصحة عى تعيين 30 موظفا طبيا من مختلف المجالات الطبية.

واضاف، أكملنا الأجراءات القانونية بخصوص مباشرتهم وسوف نقوم بتوزيعهم على الأقسام الطبية التي لديها نقص في الكادر الطبي لكي يباشروا بمهام عملهم.

PUKmedia / عمر اواره

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