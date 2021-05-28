وزير الخارجية الباكستاني يزور بغداد

2021/05/28 | 10:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية الاتحادية، اليوم الجمعة، ان وزير الخارجيّة الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي سيزور العاصمة بغداد اليوم.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان "وزير الخارجيّة الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي يصل إلى بغداد اليوم، وسيلتقي رئيس الجمهوريّة برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجيّة فؤاد حسين، وعددٍ من السادة المسؤولين".

واضاف، ان "الزيارة تأتي لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون الثنائيِّ بين بغداد وإسلام آباد".

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية

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