2021/05/28 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني رأى المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، ان المراقبين الدوليين لايمكنهم مراقبة اكثر من 5 % من مراكز الاقتراع.
ورحب مدير المركز في بغداد، حازم الرديني، في بيان تلقاه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز حقوقي: المراقبون الدوليون لايمكنهم مراقبة اكثر من 5 % من مراكز الاقتراع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ورحب مدير المركز في بغداد، حازم الرديني، في بيان تلقاه […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز حقوقي: المراقبون الدوليون لايمكنهم مراقبة اكثر من 5 % من مراكز الاقتراع المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز حقوقي: المراقبون الدوليون لايمكنهم مراقبة اكثر من 5 % من مراكز الاقتراع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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