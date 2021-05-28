مركز حقوقي: المراقبون الدوليون لايمكنهم مراقبة اكثر من 5 ‎%‎ من مراكز الاقتراع

2021/05/28 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رأى المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، ان المراقبين الدوليين لايمكنهم مراقبة اكثر من 5 ‎%‎ من مراكز الاقتراع.ورحب مدير المركز في بغداد، حازم الرديني، في بيان تلقاه […]

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