واشنطن تعلن موقفها الرسميّ من أحداث ساحة التحرير واعتقال قاسم مصلح

2021/05/28 | 10:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعربت الولايات المتّحدة الأمريكية، "سخطها" لتعرّض متظاهرين سلميين في العراق لـ "تهديدات وعنف وحشي"، في تعليق جديد على الأحداث المتسارعة في البلاد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إنّ "الولايات المتّحدة ساخطة لمقابلة متظاهرين سلميين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح، بتهديدات وبعنف وحشي".

وشدد، أنّ "انتهاك السيادة العراقية وحُكم القانون من قِبل ميليشيات مسلّحة يضرّ بالعراقيين جميعًا وببلدهم".

كما أكّد، أنّ بلاده "ترحب بكلّ جهد من قِبل الحكومة لمحاسبة الميليشيات والبلطجية ومجموعات الدفاع الذاتي على هجماتهم ضدّ العراقيين الذين يمارسون حقّهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، وكذلك على انتهاكاتهم لسيادة القانون"، في إشارة إلى اعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، فتح تحقيق في مقتل متظاهرين وإصابة العشرات بإطلاق نار من قبل القوات الأمنية على متظاهرين في ساحة التحرير مساء الثلاثاء 25 آيار/مايو.

فيما أكّدت فتح تحقيق آخر في اقتحام مسلحين من الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء، على خلفية اعتقال قاسم مصلح، الذي قالت قيادات في الحشد الشعبي إنّ السلطات قد أفرجت عنه.

واعتقل مصلح وفق مذكرة قضائية بتهم تتعلق بعمليات اغتيال ناشطين وقضايا فساد، على حد تعبير مسؤولين ومصادر مطلعة.

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