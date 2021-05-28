الداخلية تستعين بـ ’مصادر سرية’: اعتقال مطلوب ’خطر’ وفق المادة 4 إرهاب

2021/05/28 | 10:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال متهمين خطرين في بغداد وبابل.

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وذكر الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 ايار 2021)، أن "قوة مشتركة من الاستخبارات وقسم شرطة ناحية الإسكندرية والأمن الوطني التابع لقيادة شرطة محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة (4 إرهاب) وذلك من خلال عملية أمنية نُفِّذت ضمن قاطع الناحية شمالي المحافظة".

وأضاف البيان، أن "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية سيطرة (اللج)، وأثناء تدقيق هويات الأشخاص وتفعيل دور حاسبة النافذة الوطنية ألقت القبض على متهم خطير مطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب إلى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب/ اللجنة التحقيقية الخاصة".

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة اعتقال متهم "يتاجر بالأعضاء البشرية" في بغداد.

ولفت البيان إلى أن "العملية تمت بعد توافر معلومات عن المتهم من قبل المصادر السرية وتم نصب كمين محكم له والقبض عليه وتوقيفه وفق أحكام المادة (6) من قانون الاتجار بالبشر".

وأشار البيان، إلى أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقار وبيعه مقابل مبلغ مالي قدره (120) مليون دينار عراقي في منطقة البياع".

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