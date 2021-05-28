بعد أزمة اعتراض الطائرة.. لوكانشكو يلتقي بوتين

2021/05/28 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي يواجه ضغوطا غربية منذ اعتراض طائرة واعتقال صحافي كان فيها، نظيره الروسي في موسكو الجمعة غداة فتح تحقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

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