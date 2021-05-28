التربية النيابية: خيارات عدة لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية

2021/05/28 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية، فيما استبعدت اعتماد قرار الدخول الشامل للصفوف المنتهية.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية إن” لجنة التربية اجتمعت أمس مع وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة واللجنة الدائمة للامتحانات “، مبيناً أن” الرؤية […]

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