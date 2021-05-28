2021/05/28 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة ، صعودا مما رفع برنت إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل ، حيث دعمت السوق بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتوقعات بانتعاش قوي في الطلب العالمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



صعود أسعار النفط يرفع برنت إلى 70 دولارا المركز الخبري الوطني.

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