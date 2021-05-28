2021/05/28 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بالإطاحة بإرهابيين اثنين في صلاح الدين.وذكر بيان للخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع ألقت القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بإرهابيين اثنين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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