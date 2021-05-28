سائرون: المجتمع الدولي يعتمد بشكل كبير على التقارير الصادرة من الأمم المتحدة

2021/05/28 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب تحالف سائرون بقرار مجلس الامن الدولي الخاص بالموافقة على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات المقبلة.

وقال النائب عن التحالف محمود الكعبي إن تصويت مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض بعثته في العراق وتوسيعها لتشمل مراقبة الانتخابات التشريعية سيعطي مصداقية أكبر للانتخابات ويبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن العراق بدأ يتعافى من ازماته، مشيرا الى أن الأمم المتحدة تمتلك ممثلين من دول عدة وهي غير منحازة لأي طرف فيما لفت الى أن المجتمع الدولي يعتمد بشكل كبير على التقارير الصادرة من منظمة الأمم المتحدة.

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