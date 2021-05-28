الأنواء الجوية: لا تغيير في درجات الحرارة لمنتصف الأسبوع

2021/05/28 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكدت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة لن يطرأ عليها أي تغيير حتى منتصف الأسبوع.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الطقس ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ،ولا تغيير في درجات الحرارة ،فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية"، لافتاً الى أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم ،فيما يكون صحواً في المنطقة الشمالية ،ولا يوجد تغير في درجات الحرارة".وأضاف البيان أن "حالة الطقس ليومي الاثنين والثلاثاء ستكون مشابهة للأيام التي تسبقها باستثناء المنطقة الجنوبية ستشهد انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل".

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