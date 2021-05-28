2021/05/28 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت الهند، اليوم الجمعة، 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ 14 أبريل، كما سجلت 3660 وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.وذكرت وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر المركز الخبري الوطني.

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