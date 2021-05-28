2021/05/28 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني هبطت العملة الرقمية الأشهر “البيتكوين”، اليوم الجمعة، بنحو 4%، مسجلة رقماً دون 40 ألف دولار.وجاء هذا التراجع بعدما كانت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم قد صعدت فوق مستوى الـ40 ألف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط جديد لعملة “بيتكوين” دون 40 ألف دولار المركز الخبري الوطني.

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