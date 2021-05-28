الفتح تفتح النار ضد حكومة الكاظمي: اقترفت ذنبا ولا يمكن استمرارها!

2021/05/28 | 10:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن كتلة الفتح مختار الموسوي، الجمعة، ان حكومة الكاظمي ضعيفة جدا ولم تنجز شيئا خلال سنة كاملة والاوضاع تتجه من سيء الى اسوأ.

وقال الموسوي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، (28 ايار 2021)، ان "الحكومة الحالية للكاظمي اعطت امالا كثيرة للشعب من زيادة مفردات البطاقة التموينية الى تفاصيل الموزانة والمشارع، لكن في المحصلة نرى ان الكهرباء وصل الى الصفر وكذلك المجاري والاعمار حتى هيبة الدولة".

واضاف، ان "ان الشعب بريد شيئا انيا، وكل هذه الامور يدل على ضعف الحكومة وعلى رئيس الوزراء محاسبة بعض الوزراء كوزير الكهرباء ولن نر خطوة قوية من الحكومة الى الان رغم مرو اكثر من عام على تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء".

واوضح الموسوي، ان "اسعار النفط قد زادت، لكن هذا لم يؤثر بصورة ايجابية على اداء الحكومة، فالفساد لازال مستشريا، ولم نجد خطوات من الحكومة للقضاء عليه، فالشركات والاستثمارات يحتاجان الى تدقيق،وهناك اناس يأتون من الخارج لسرقة الشعب".

وتابع، انه "منذ سنة لم نر اي انجازا من الحكومة، حتى في الجانب الامني فلا نرى القوات الامنية الا في ساعات الليل والسيطرات، واتخذت خطوة خاطئة بالسماح بعودة عوائل داعش من مخيم الهول".

واشار الى انه "لا يمكن استمرار الحكومة بهذه الصورة واعطاء المجال لبعض المسؤولين من دون حسيب او رقيب واستمرار الاوضاع من سيء الى اسوأ، على حد تعبيره".

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