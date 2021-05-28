تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

2021/05/28 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لاستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب […]

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