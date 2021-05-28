هيئة الأركان الأميركية تتهم إيران بتمويل الإرهاب ودعم الميليشيات في عدة دول

2021/05/28 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت هيئة الأركان الأميركية من جديد إيران بتمويل الإرهاب ودعم الميليشيات في عدة دول في المنطقة.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية في تصريحات صحافية إن إيران تواصل أنشطتها التي تهدد استقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إيران تستخدم الصواريخ الباليستية لإعادة رسم التوازنات في المنطقة.

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