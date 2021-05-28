شوارع دمشق تحتفل بعد فوز بشار الأسد بالولاية الرابعة

2021/05/28 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت المناطق السورية التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد، احتفالات بفوزه بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات، في انتخابات هي الرابعة له منذ تسلمه الحكم والثانية منذ بدء الاحتجاجات،

وعلى وقع إجراءات أمنية على مداخل دمشق والساحات والنقاط الرئيسية، شهدت مراكز الاقتراع في المناطق التي يسيطر عليها النظام إقبالاً واسعا للناخبين.



فيما غابت الانتخابات عن مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد وكذلك مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً.

وخاض مرشحان آخران غير معروفين السباق الرئاسي، هما الوزير والنائب السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام،

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