العملات الرقمية تلازم التراجع: انخفاض البيتكوين بنسبة 4.6% إلى 36694 دولارًا

2021/05/28 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تراجعت العملات الرقمية خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث عاودت الريبل الهبوط دون مستوى دولار، فيما تم تداول البيتكوين أعلى من 36 ألف دولار.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 4.6% إلى 36694 دولارًا، فيما انخفضت الإيثريوم 6.5% عند 2545.6 دولار، إما الريبل فتراجعت 7.3% إلى 89.79 سنت.

وخلال هذا الشهر، تراجعت قيمة البيتكوين بحوالي 30% بسبب آثارها السلبية على البيئة، وصرح “إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ “تسلا” في تغريدة بأن الشركة لن تقبل البيتكوين كوسيلة من وسائل الدفع بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة في تعدينها.

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