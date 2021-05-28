الخلية تعلن القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين

2021/05/28 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع ألقت القبض على اثنين من المتهمين وفق المادة ٤ / ارهاب في الحي الصناعي التابع إلى قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، "هما من المطلوبين بجرائم إرهابية في محافظة ديالى ناحية ابي صيدا، حيث تم تسليمهما أصوليًا الى جهة الطلب".

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