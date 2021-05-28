وفاة مفاجئة لشاعر عراقي يتابعه مليون شخص

2021/05/28 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان أعلنت وسائل إعلام عراقية بشكل مفاجئ، ليل الخميس، وفاة الشاعر الشعبي العراقي الشاب الذي يتابعه على انستغرام مليون شخص ، علي الفريداوي.ونقلت شبكة “ناس نيوز” عن مصادر إخبارية قولها إن الفريداوي توفي إثر إصابته بجلطة دماغية.والفريداوي من مواليد مدينة الصدر في بغداد عام 1982، وكتب كلمات عدد من الأغنيات العراقية […]

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