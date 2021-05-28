لجنة التربية تكشف عن مقترح حسم العام الدراسي: موقف قاطع من ’الدخول الشامل’!

2021/05/28 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، الجمعة، عن عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية، فيما استبعدت اعتماد قرار الدخول الشامل للصفوف المنتهية.

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وقال رئيس اللجنة قصي الياسري، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (28 ايار 2021)، إن "لجنة التربية اجتمعت أمس مع وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة واللجنة الدائمة للامتحانات"، مبيناً أن "الرؤية بين اللجنة والوزارة كانت متطابقة، وتم تحديد الموعد النهائي للمراحل المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث متوسط، السادس الاعدادي)".

وأشار إلى أن "وزارة التربية لديها رؤية بعدم إقرار الدخول الشامل باعتبار أنها سمحت بأربع دروس و10 درجات، وهذا يعد دخولاً شاملاً دون التصريح الرسمي به"، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها عدة مقترحات في ما يخص الامتحانات للمراحل غير المنتهية وسوف يستمر التعليم الالكتروني لحين 1/ 7 ليكون نهاية العام الدراسي الحالي".

وأضاف أن "هناك رؤية لدى الوزارة لمناقشة الاعتماد على درجة نصف السنة الدراسية أو يكون الامتحان حضورياً في نهاية العام، والرؤية الأقرب هي الاعتماد على درجة نصف السنة".

وأعلنت وزارة التربية، الخميس، أن العام الدراسي لم ينتهِ، مبينةً أن التعليم الالكتروني مازال مستمراً.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (27 ايار 2021)، إنه "لا يوجد أي تأخير بقرارات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي"، معرباً عن استغرابه من "التدخل بمسؤوليات وزارة التربية بشأن إنهاء العام الدراسي".

وشدد فاروق على ضرورة "تشجيع الطالب على الاستمرار بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية"، متسائلاً "كيف يمكن إنهاء عام دراسي في ظل ظروف لم يتعلم بها الطالب بشكل جيد؟".

وأضاف أن "الوزارة تطمح إلى أن يستمر التعليم الالكتروني من أجل أن يتعلم الطالب ويأخذ معلومات أكثر"، موضحاً أن "العام الدراسي لم ينتهِ والتعليم الالكتروني مازال مستمراً، وعلى الجميع تحمل جزءٍ من هذه المسؤولية".

وبشأن مستوى التعليم الالكتروني، أكد فاروق أنه "لا يوجد استبيان لتقويم التعليم الالكتروني ولا نعتمد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "بعض الطلبة لا يريدون الدخول الى المنصَّات الالكترونية أو المواقع المتاحة بين الطلبة والأساتذة لغرض التعلم".

وطالب فاروق الجميع "بالتعلم وعدم فقدان هذه الفرصة مهما كانت صعبة".

واعلنت وزارة التربية، الخميس، مواعيد امتحانات "الدور الأول" للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايار 2021)، ان "موعد امتحانات السادس الابتدائي ستكون يوم الاحد الموافق 13 / 6 / 2021 ، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط ستبدأ يوم الاحد 4 / 7 / 2021 ، اما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة ستنطلق يوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021".

واضاف البيان انه "في حالة صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه ، وفي الختام اعربت الوزارة عن حرصها ومساندتها لجميع التلاميذ والطلبة ليتمكنوا من تحقيق اعلى مراتب النجاح وتجاوز ظروف هذه المرحلة الاستثنائية التي مروا بها".

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